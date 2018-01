Árvores interditam vias públicas após temporal em SP

Pelo menos 33 árvores que caíram durante o temporal da tarde desta segunda-feira, 25, ainda permaneciam interditando vias públicas, algumas delas totalmente, na manhã desta terça-feira, 26, segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Além das árvores caídas, dois semáforos apresentam problemas e atrapalham o trânsito nesta manhã, um deles na Avenida Adolfo Pinheiro e outro na Avenida Cidade Jardim. As pancadas de chuva também provocaram a formação de 10 pontos de alagamento transitáveis, por volta das 17 horas de ontem.

As chuvas, que tiveram início por volta de 12h30 de ontem nas zonas Sul e Oeste, inicialmente nos bairros de Campo Limpo e Butantã, se propagaram para as zonas Leste e Sudeste por volta de 13h, tomando toda a Capital ainda no início da tarde. Às 14h, a cidade inteira se encontrava em estado de atenção, e permaneceu até as 18h45.