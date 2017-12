Árvores e semáforos apagados atrapalham o trânsito

A chuva forte que caiu em São Paulo na tarde desta quarta-feira, 14, causou muitos estragos na cidade, entre eles a queda de cerca de 45 árvores. Algumas delas permaneciam ocupando vias públicas nesta manha de quinta-feira, 15. Além das árvores, pelo menos 20 semáforos não estavam funcionando normalmente, prejudicando o fluxo de veículos. Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Os traços em vermelho representam trechos congestionados nesta manhã. Fonte: CET Apesar dos transtornos, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrava um índice de congestionamento bem abaixo da média. Às 8 horas foram registrados 16 quilômetros de lentidão. Piores trechos congestionados - Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, entre Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Marginal Pinheiros, com 3.800 metros; sentido Marginal, entre Viadutos Jabaquara e Aliomar Baleeiro, com 1.100 metros; - Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Jânio Quadros e Tatuapé, com 1.300 metros; Situação dos principais corredores Zona Sul - Avenida dos Bandeirantes: sentido Imigrantes, entre Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Marginal Pinheiros, com 3.800 metros; sentido Marginal, entre Viadutos Jabaquara e Aliomar Baleeiro, com 1.100 metros Zona Oeste - Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Avenida Vinte e Três de Maio e Largo do Glicério - Avenida Francisco Morato: sentido Centro, entre Ponte Eugene Boudin e Avenida Morumbi Zona Norte - Marginal Tietê: sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Jânio Quadros e Tatuapé Zona Leste - Avenida Aricanduva: sentido Marginal, entre Radial Leste-oeste e Avenida Julio Colaço