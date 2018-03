Árvores caem e param a Marginal do Pinheiros

Por volta das 14h50, uma árvore caiu na Rua Paes Leme com Avenida das Nações Unidas (pista local da Marginal do Pinheiros), sentido Castelo Branco. Um carro foi atingido. O motorista e um carona escaparam. Todas as faixas foram interditadas e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) pediu aos motoristas que evitassem a pista local. Às 21h30, a Eletropaulo ainda desligava a energia para começar a remoção. Das 14h41 às 15h06, também houve interdição por queda de árvore no sentido Castelo da Marginal, próximo do Viaduto República da Armênia, na zona sul.

Às 15h, dez semáforos pararam de funcionar por falta de energia. Na Vila Santa Catarina, zona sul, parte do telhado de uma casa desabou, sem feridos.