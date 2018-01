Árvore rompe tubulação e deixa 20 mil sem água em São Paulo

Cerca de 20 mil moradores dos bairros Jardim América, Jardim Paulista e Bela Vista, na zona sul da capital paulista, continuavam sem água por volta das 11 horas desta terça-feira, 23. A região está sem luz devido ao rompimento de uma tubulação, que foi atingida por uma árvore que caiu durante a forte chuva que atingiu a cidade na tarde da segunda-feira, 22. Foto: Werther Santana/AE Árvore cai na região dos Jardins, rompe tubulação da Sabesp e população fica sem água A tubulação da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) foi atingida na calçada da Praça Alexandre de Gusmão. A árvore caiu durante a madrugada, junto à Alameda Casa Branca, em frente ao Parque Trianon, entre as Alamedas Santos e Jaú, nos Jardins. De acordo com a Sabesp, engenheiros e técnicos da empresa permaneciam no local aguardando a retirada da árvore pela Prefeitura para dar início aos reparos. Não há previsão para o restabelecimento da água, segundo a Sabesp.