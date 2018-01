Árvore de Natal do Ibirapuera estreia no sábado

SÃO PAULO - A tradicional árvore de Natal do Parque do Ibirapuera, na zona sul, será inaugurada no sábado, às 19h30. O enfeite terá 35 metros, a mesma altura do ano passado, e 16 metros de diâmetro, um a mais do que em 2015. A estrela no topo terá o dobro de altura: 8 metros. Patrocinado pela Coca-cola, o projeto recebeu aval da Comissão de Proteção à Paisagem Urbana da Prefeitura para ficar exposto na Praça Aldo Chioratto, ao lado do Obelisco, até 6 de janeiro.

Desde 2011, quando teve 70 metros de altura, a atração tem “encolhido”. A mudança é explicada por uma alteração conceitual, já que a base da árvore passou a ser tratada com prioridade, com foco na instalação de bonecos, laços, guirlandas, bolas, presentes e sinos. Serão 171 acessórios pendurados e a iluminação terá 18 mil pontos.

A novidade deste ano é o Snow Globe, bola de neve gigante confeccionada em material transparente e composta por boneco de neve, uma casa e três pinheiros. A expectativa é de que cerca de 4,2 mil pessoas tenham acesso à atração, que funcionará sempre nos fins de semana, das 18 às 23 horas. Na véspera e no dia de Natal, a estrutura também ficará aberta, das 10 às 16 horas.

Caravana. Já a caravana de Natal, composta por cinco caminhões com motivos natalinos que percorrerão ruas de todas as regiões da cidade nos quatro fins de semana que antecedem a festa, está mantida. O roteiro começa neste fim de semana.

A Prefeitura ainda aguarda a apresentação de projetos patrocinados para enfeitar a cidade neste Natal. Por enquanto, apenas a Coca-cola demonstrou interesse e firmou parceria. Assim como ocorreu no ano passado, a Avenida Paulista poderá ficar sem palco natalino.