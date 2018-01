Árvore de Natal do Ibirapuera 'encolhe'

SÃO PAULO - A tradicional Árvore de Natal do Parque do Ibirapuera vai "encolher". O enfeite terá 35 metros de atura e 15 metros de diâmetro. Na montagem do ano passado, teve 54 metros de altura e 30 metros de diâmetro. A estrela do topo também foi reduzida pela metade, e terá 4 metros. Segundo a Prefeitura, trata-se de um novo conceito, no qual a prioridade passa a ser a base da árvore, que receberá bonecos de um metro de altura de figuras conhecidas do Natal, como ursos polares, soldados e bailarinas, além de bolas vermelhas, laços e guirlandas.

Outra mudança é que desta vez a gestão do prefeito Fernando Haddad (PT) conseguiu patrocínio da Coca-cola e da Tecnolamp para custear o projeto Natal Iluminado, que inclui ainda iluminação de árvores, shows e outras atrações, como caravanas por diferentes pontos da cidade.

Em 2014, pela primeira vez em 12 anos, a Prefeitura teve de arcar com os custos depois que o Banco Santander, responsável por todas as outras edições, abriu mão do patrocínio. O investimento total foi de R$ 8,9 milhões.

Com patrocínio assegurado, as atrações serão iniciadas antes. A árvore do Ibirapuera, por exemplo, está prevista para ser inaugurada no dia 28 de novembro - ano passado, a atração só ficou pronta em 13 de dezembro. O presidente da São Paulo Turismo (SPTuris), Alcino Rocha, confirma que os trabalhos este ano estão adiantados.

"Vamos inaugurar o Natal Iluminado antecipadamente, de forma que as pessoas tenham mais tempo para apreciar tudo", diz Rocha.

Endereços conhecidos da cidade, como o Largo do Arouche, no centro; o Parque Trianon, na Avenida Paulista; e o Edifício Matarazzo, onde funciona a Prefeitura; também serão efeitados, assim como as Avenidas Rebouças, Sumaré, Atlântica e Brás Leme. Ao todo, serão 2 mil árvores iluminadas nesses e outros locais - no ano passado, foram 2,5 mil.

Vila Madalena. O bairro da zona oeste da cidade entrou na programação oficial. Segundo a SPTuris, a Vila Madalena receberá um projeto piloto que tem como objetivo valorizar o espaço urbano. Serão feitas intervenções em mais de 200 postes, unindo o grafite, que é tão característico da região, com a produção de arranjos nos postes com garrafas PET e mensagens natalinas.

O Natal da Vila será comandado por agentes do bairro, entre eles o grafiteiro Rui Amaral, informou a Secretaria Municipal do Turismo.

As caravanas iluminadas são outra novidade. Com o tema "Abra Seu Coração", as atrações serão compostas por seis carretas que circularão por regiões da cidade, tendo sempre como destino final a Árvore de Natal do Ibirapuera. Cada um dos veículos terá diferentes atrações, como Papai Noel e as renas, sistema de som e iluminação especial.