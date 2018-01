Árvore de Natal do Ibirapuera é inaugurada com show e fogos

Atualizado às 22h

SÃO PAULO - A Árvore do Parque Ibirapuera foi inaugurada neste sábado, 13, às 20 horas, com um show do cantor Toquinho. Uma hora depois, quando a apresentação foi encerrada, as luzes da estrutura foram acesas durante uma queima de fogos de artifício.

Com 30 metros de diâmetro e 54 metros de altura - o equivalente a um prédio de 20 andares -, a árvore ficará iluminada todas as noites, das 20h às 5h, até o dia 6 de janeiro. A estimativa é que 200 mil pessoas visitem a atração até essa data.

O psicólogo Fernando Silveira participou da inauguração junto da a mulher, Marcela, e dos filhos, Pedro, de 4 anos, e Tiago, de 2. "Estou achando meio vazio. Talvez porque estejam acontecendo vários eventos pela cidade". Ele disse a família comparece ao parque todo ano para assistir ao acender das luzes. "Dá para ver da nossa casa mas as crianças curtem e pedem para olhar a árvore de perto", explicou.

A decoração tem 60 bolas coloridas de cerca de 1,5 metro, além de 20 estrelas cadentes de até 2 metros, com micro lâmpadas, 50 estrelas de um metro de diâmetro com lâmpadas especiais e aproximadamente 40 laços vermelhos, além de outros adornos e luzes.

Pela primeira vez em 12 anos, a estrutura não teve recursos da iniciativa privada e foi inteiramente paga pela Prefeitura. O Banco Santander, que patrocinou a Árvore do Ibirapuera por 12 anos, mudou sua estratégia de marketing e passou a promover a decoração da Linha 4-Amarela do Metrô.

A Árvore do Ibirapuera é uma das atrações do Natal Iluminado, organizado pela SPTuris. A programação do evento, neste sábado, incluiu apresentações da Sinfônica Heliópolis e do Coral da Gente - ambos do Instituto Baccarelli - na Catedral da Sé, onde também ocorreu uma cerimônia ecumênica às 18 horas.

Em toda a cidade, a Prefeitura informou que gastaria cerca de R$ 8 milhões na decoração de Natal, o mesmo valor do ano passado.

Wilson Poit, Presidente da SPTuris, afirmou que, além da árvore, foram colocadas sete milhões de lâmpadas na cidade, 2.500 árvores decoradas e um trenó na Avenida Paulista. "Foi um ano difícil para conseguir patrocinadores, com Copa do Mundo e outros eventos. Mas fechamos a conta. Um desafio. Estamos fazendo pesquisas para preparar um Natal melhor ano que vem", afirmou Poit.

Ciclofaixa de Natal. Começou a funcionar neste sábado o trecho da ciclofaixa na Avenida Paulista que permite conhecer as decorações de Natal pedalando. A faixa exclusiva para bicicletas também ficará aberta no próximo sábado, das 22 horas às 6 horas de domingo.

Uma das principais atrações é um Papai Noel ciclista que circula entre as Praças do Ciclista e Osvaldo Cruz em um trenó iluminado puxado por quatro bicicletas. Maria Lúcia Gomes de Melo, de 32 anos, pretendia pedalar com o Papai Noel. "Fico até de madrugada porque é muito legal. Pena que é tarde para as crianças", disse.