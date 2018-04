Árvore de grande porte atinge rede da Eletropaulo na zona sul de SP

SÃO PAULO - Uma árvore de grande porte, que estava dentro de uma residência cercada por muro e alambrado, caiu sobre a fiação da rede da Eletropaulo por volta das 22 horas em razão da forte chuva da noite de segunda-feira, 8, na altura do nº 128 da Rua Barão de Cotegipe, região de Santo Amaro, na zona sul da capital paulista.

A rua Barão de Cotegipe tem início na altura do nº 6.800 da Avenida Santo Amaro e termina em uma bifurcação com as ruas Granja Julieta e Maestro Jordão Bernardino de Sene. A árvore fica dentro de uma casa e caiu após a chuva forte que atingiu a região. Segundo a Eletropaulo, há falta de luz somente no trecho onde a fiação foi atingida e funcionários da companhia trabalham no local, mas não há previsão para o restabelecimento na distribuição de energia.

Também choveu forte na tarde desta segunda-feira nas zonas leste e sudeste da capital paulista e na região metropolitana de São Paulo, principalmente no ABC Paulista, e algumas ruas ficaram alagadas. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura colocou a capital paulista em estado de atenção por mais de uma vez.