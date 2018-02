Árvore cai sobre três carros no centro Uma árvore de grande porte caiu e atingiu três carros na manhã de ontem na Alameda Glete, no centro da capital paulista. Ninguém ficou ferido. Quando veio ao chão, porém, a árvore arrebentou vários fios e interrompeu a energia de semáforos. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), foram feitos desvios pela Avenida Rio Branco e pelas Alamedas Ribeiro da Silva e Barão de Piracicaba. Já segundo a Eletropaulo, a energia precisou ser desligada temporariamente no local para serviços de manutenção.