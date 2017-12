Árvore cai sobre três carros e bloqueia avenida em SP

SÃO PAULO - A queda de uma árvore interdita nesta manhã a Avenida Washington Luís, no sentido bairro, próximo da Rua Vigário João de Pontes, na zona sul de São Paulo. Três veículos foram atingidos, por volta das 8h40. Ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros enviou um carro para o local. Segundo a corporação, a equipe irá retirar a árvore da via. Funcionários da Eletropaulo estão na região para avaliar a necessidade na ampliação da interrupção de energia no bairro. Trechos das ruas Vigário João de Pontes, Teixeira de Freitas, Duque de Caxias e Dr. Artur Orlando Silva estão com o fornecimento prejudicado a fim de que a árvore seja cortada e retirada.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) recomenda aos motoristas que evitem circular pela via. Uma faixa reversível foi montada no sentido centro, e os motoristas que seguem pela Washington Luís podem utilizar as avenidas Interlagos, Sargento Geraldo Santana, Nossa Senhora do Sabará e retornar para a Avenida Washington Luís. Às 10h20, a via registrava 2,6 quilômetros de lentidão, no sentido centro, da Rua Ática até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.