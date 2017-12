Árvore cai sobre casa e dois ficam feridos na zona norte de SP

SÃO PAULO - Ao menos duas pessoas ficaram feridas após a queda de uma árvore de grande porte sobre uma residência no bairro de Pirituba, na zona norte de São Paulo, no início da manhã desta terça-feira, 6. Conforme o Corpo de Bombeiros, um jovem de 17 anos sofreu escoriações em uma perna. A outra vítima foi socorrida por moradores, e o estado de saúde não foi informado.

A casa atingida fica na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, na altura do número 2.725, próximo à Rodovia dos Bandeirantes. A maior parte da cobertura de telhas da edificação ficou destruída.

Essa foi a única ocorrência causada pela chuva registrada pelos bombeiros da capital paulista desde a madrugada desta terça. No início da noite passada, um muro desabou na Rua Andorinha Coleira, no bairro do Capão Redondo, na zona sul, mas ninguém ficou ferido.