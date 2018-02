Árvore cai na Marginal do Tietê e atinge carro

Atualizada às 22h54

SÃO PAULO - Uma árvore de grande porte caiu em cima de um carro na Marginal do Tietê por volta das 19h45 desta quarta-feira, 12, e bloqueava, até as 21h, três faixas da pista expressa no sentido Ayrton Senna, na altura da Ponte das Bandeiras.

O Ford Focus de Vicente de Freitas ficou danificado e preso depois do choque, mas não houve vítimas. "Graças a Deus não me feri", disse o motorista, programador de sistemas que voltava do trabalho para casa no momento do acidente.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a pista expressa da Marginal do Tietê tinha lentidão de 2,5 km no sentido Ayrton Senna por volta das 20h40 desta quarta.