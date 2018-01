Árvore cai sobre a Avenida 23 de Maio e fere duas pessoas

SÃO PAULO - Uma árvore de grande porte caiu sobre a Avenida 23 de Maio, na altura do acesso à Rua Estela e do Viaduto Tutoia, no Paraíso, na zona sul de São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 11.

Duas pessoas ficaram feridas e foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros. Nove viaturas foram enviadas para o resgate. Ainda não há informações sobre o estado de saúde delas nem sobre o motivo da queda da árvore. Não chovia no momento do acidente, que aconteceu por volta das 8h20.

Uma vítima foi levada ao Pronto Socorro do Hospital Oswaldo Cruz, na Bela Vista, região central, pelos bombeiros.

Trânsito. A árvore ocupa pelo menos três faixas da esquerda da pista. Segundo a Polícia Militar, a Companhia de Engenharia de Trafego (CET) está no local para desviar o trânsito. Mesmo assim, às 9 horas, a lentidão no Corredor Norte-Sul chegava a mais de oito quilômetros e se estendia até a Praça Campo de Bagatelle, em Santana, na zona norte. Próximo à queda, o trânsito está totalmente parado.