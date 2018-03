Árvore cai em parque de Minas e mata mulher Uma mulher não identificada de aproximadamente 40 anos morreu na manhã de ontem ao ser atingida por um jatobá no do Parque Municipal de Belo Horizonte, no centro da capital mineira. O acidente ocorreu quando a vítima caminhava por uma das alamedas. Aparentemente sadio, o jatobá de cerca de 30 metros e com 20 anos estava com a parte inferior do tronco infestada por cupins, o que teria provocado a queda. O parque tem cerca de 3 mil árvores e mil já foram vistoriadas desde março de 2010 pela Fundação de Parques da cidade.