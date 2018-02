Árvore cai em cima de van escolar na Freguesia do Ó, não há vítimas

SÃO PAULO - Na manhã desta quarta-feira, 8, a capital paulista ainda enfrenta os transtornos causados pelo temporal que atingiu a cidade na noite desta terça-feira.

Uma árvore caiu em cima de uma van escolar na Avenida Elísio Teixeira Leite, na altura do número 3602, na região da Freguesia do Ó, na zona norte. Segundo o Corpo de Bombeiros, não havia passageiros no automóvel. Ninguém se feriu. Entre ontem e hoje cedo, ao menos 75 árvores caíram na capital paulista.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 9h40 a cidade tinha 25 semáforos apagados nesta manhã e outros 19 em amarelo intermitente.