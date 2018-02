Árvore cai e interdita rua na zona norte de São Paulo

SÃO PAULO - Uma árvore caiu na Rua Cândido Figueiredo na esquina com a Júlio Buano, no Tucuruvi, zona norte de São Paulo, por volta das 6h desta terça-feira, 12. Segundo a Companhia de Engenharia e Tráfego de São Paulo (CET), a ocupação da via é total.

Os motoristas devem fazer o desvio pela rua Francisco e a rua Lipe Agudos Grandes. De acordo com a Eletropaulo, não há registro de interrupção de energia na região. Os motivos da queda da árvore ainda estão sendo apurados.