Árvore cai, bloqueia cruzamento e danifica fiação da Eletropaulo

SÃO PAULO - O cruzamento entre as ruas Cel. Oscar Porto com Sampaio Viana, no Paraíso, zona sul de São Paulo, está totalmente bloqueado desde as 22h20 de quarta-feira, 2, em razão da queda de uma árvore de grande porte.

Ao cair, a árvore atingiu a rede primária de distribuição de energia da Eletropaulo e a fachada do restaurante Shigue, especializado em comida japonesa, na altura do número 294 da rua Sampaio Viana.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os bombeiros foram acionados. Segundo a Eletropaulo, algumas residências do local estão sem luz e uma equipe está no local do acidente para restabelecer o abastecimento. Ninguém ficou ferido.