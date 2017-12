Árvore cai, derruba poste e atinge dois carros no centro de SP

SÃO PAULO - Uma árvore de grande porte caiu, derrubou um poste de eletricidade e atingiu dois carros na Alameda Barão de Limeira, na região de Santa Cecília, no centro da capital paulista, na madrugada desta segunda-feira, 6. Com a queda da fiação elétrica, ao menos dois prédios ainda estão sem energia no local.

Segundo informações da Prefeitura, a árvore despencou por volta das 2h. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) precisou interditar completamente a rua para o trabalho de remoção da árvore e dos veículos, mas a via foi liberada por volta das 6h40.

Os técnicos da AES Eletropaulo ainda aguardam a chegada da seguradora para retirar os carros atingidos pela queda. Às 9h, eles ainda não haviam iniciado a troca do poste para restabelecer a energia elétrica no local.