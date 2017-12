Árvore atinge carro e mata motorista durante temporal no interior de SP

SÃO PAULO - Um homem de 53 anos morreu na tarde desta sexta-feira, 1º, depois que uma árvore caiu em cima do carro dele durante a forte chuva que atingiu São Carlos, interior de São Paulo.

De acordo com os bombeiros, Raud Augusto Pinto Junior estava dentro do veículo estacionado na Rua 13 de Maio, no centro da cidade, quando o carro foi atingido. Os ventos de 70 quilômetros por hora derrubaram pelo menos 30 árvores, que atingiram dez carros.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O temporal durou cerca de 20 minutos.