Artista local fez estátua de Zico A estátua de Zico em homenagem a seus 60 anos - colocada no Estádio do Flamengo, dia 2 - revelou um artista piracicabano. Edu Santos, de 31 anos, foi escolhido para criar a obra. Ele trabalhou quase ininterruptamente para aprontar a escultura em prazo recorde - o molde para fundição ficou pronto em 18 dias, quando em média leva dois meses.