Artista homenageia a Avenida Paulista em painel de aquarelas

SÃO PAULO - A artista e arquiteta Carla Caffé criou uma série de 20 cartazes que compõem uma visão panorâmica da avenida Paulista, em São Paulo. Os cartazes serão exibidos em uma exposição que comemora os 458 anos da cidade, no dia 25 de janeiro, e os 120 anos da avenida, um de seus maiores símbolos.

A exposição "A(e)rea Paulista" traz um painel de 1,40 metros de altura e 11 metros de extensão formado por 20 cartazes, que mostram um panorama da avenida desde o Vale do Anhangabaú até o Paraíso, destacando os principais edifícios e construções da Paulista.

Caffé diz que foi convidada a mapear o patrimônio arquitetônico da avenida após lançar um livro de ilustrações do local em 2009.

Estudando mapas topográficos da cidade, ela decidiu pintar aquarelas que mostram as curvas de nível da região e as ruas que se interligam a partir das dobras do relevo. O percurso passa pelos bairros Paraíso, Liberdade, Bela Vista, Higienópolis, Consolação e Centro.

A exposição acontecerá no Centro Cultural Funarte, em São Paulo, do dia 21 de janeiro ao dia 24 de fevereiro.

