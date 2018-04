Artista de rua mata ex-colega de trabalho a tiros em rua do centro e causa tumulto Um artista de rua matou um colega de trabalho a tiros, ontem, na hora do almoço no calçadão da Rua 15 de Novembro, no centro. O barulho provocou tumulto nas imediações. O autor dos disparos foi preso em flagrante e, de acordo com a polícia, confessou o crime. Gilvan Feliciano de Freitas, de 34 anos, o Capoeira, foi detido com uma arma roubada de uma empresa de segurança. Segundo a Polícia Civil, a arma foi usada para atirar duas vezes contra o peito de Valdério Souza da Silva, de 37 anos, o Sapo. Ambos eram conhecidos pelas apresentações de capoeira e mágica no calçadão do centro e trabalharam juntos por 15 anos. Já foram presos por estelionato. Capoeira disse à polícia que eles haviam brigado porque Sapo teria paquerado sua mulher. Depois da briga, Sapo o teria impedido de trabalhar no calçadão. O acusado então matou o ex-colega.