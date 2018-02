Artista dá vida nova a escadaria Todos os dias, a artista plástica Catarina Gushiken passa por uma escadaria - que liga as Ruas Dr. Nicolau de Souza Queiróz e Armando Ferrentini, na Aclimação - para ir de casa ao estúdio. Incomodada com o mau estado do local, que andava sujo, descuidado, cheio de lixo, ela decidiu colocar suas mãos e arte à obra.