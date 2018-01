Arruda adere à moda Fidel Ainda abalada com a publicidade negativa para a marca nas últimas aparições públicas de Fidel Castro, a Nike sofreu mais um duro golpe em sua imagem cultuada pelos jovens em todo mundo: o ex-governador José Roberto Arruda deixou a cadeia posando para as primeiras-páginas dos grandes jornais vestido numa camisa branca que estampava no peito o inconfundível símbolo do maior fabricante de material esportivo do mundo.