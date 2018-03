Arrastão em lanchonete termina com 4 presos Quatro bandidos, entre eles uma mulher e um adolescente de 16 anos, fizeram um arrastão, à 1h de ontem, em uma lanchonete da rede Habib's na Avenida João Ramalho, em Mauá, no ABC paulista. Avisada por clientes, a Polícia Militar cercou o local e um bandido armado correu para o fundo da loja e fez dois funcionários reféns. Após negociação, o bandido se rendeu. Os quatro ladrões foram presos. A PM apreendeu um revólver, cerca de R$ 1,1 mil roubados do caixa e pertences dos clientes. Ninguém se feriu.