Arrastão: 5 crianças têm famílias localizadas

Segundo Glauce Regina Kielius Francischini, coordenadora de Assistência Social da Região Leste do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), a idade correta das crianças ainda está indefinida, uma vez que as certidões de nascimento não foram solicitadas para as famílias.

"Ontem tivemos apenas um primeiro contato, mas a maioria nos disse que os filhos são adolescentes, com 12 anos para cima, mas sem precisar as idades ou nos apresentar os documentos, que serão solicitados posteriormente. Por enquanto, estamos firmando vínculos de confiança", disse Glauce.

Se tiverem de 12 a 18 anos incompletos, elas podem ser responsabilizadas pelos arrastões e até ser internadas na Fundação Casa. Por enquanto, as cinco crianças identificadas estão sob responsabilidade dos pais.

Segundo a assistente social, a maioria das famílias disse que não sabia dos furtos cometidos pelas crianças. Alguns pais afirmaram ainda que pediam aos filhos que ficassem em casa, mas não conseguiam contê-los. O CRAS chegou até as famílias por meio da abordagem a pessoas em situação de rua.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nesta semana, o promotor da Infância e Juventude Thales Cezar de Oliveira encaminhou às Secretarias Estadual e Municipal da Educação e para a Fundação Casa uma lista com 11 nomes de meninos e meninas que supostamente agem na Vila Mariana. A lista foi fornecida ao Ministério Público pelo Conselho Tutelar da Vila Mariana.