‘Arraial da Cidade de São Paulo’ acontece neste fim de semana no Anhembi

SÃO PAULO - Nos dias 24 e 25 de junho será realizada a primeira edição do Arraial da Cidade de São Paulo, considerada uma das maiores festas da capital paulista em comemoração ao Dia de São João.

O evento que acontecerá no Sambódromo do Anhembi, na Zona Norte da cidade, espera receber cerca de 80 mil pessoas por dia. O arraial que é patrocinado pelo Carrefour, apoiado pela São Paulo Turismo(SPTuris) e organizado pela Playcorp, terá shows e outras atrações musicais, além de dezenas de espaços com comidas e bebidas típicas, assim como brincadeiras para todas as idades.

No sábado, 24, as atrações começam às 14 horas e se estendem até as 23 horas. No domingo, 25, a festa começa mais cedo, às 12 horas, e será encerrada às 21 horas após show da dupla sertaneja Fernando & Sorocaba. O Arraial da Cidade de São Paulo reunirá ainda a dupla sertaneja Henrique & Diego, grandes nomes do forró pé de serra, como Trio Virgulino, Peixelétrico e Sinhá Flor, além de grupos de dança folclórica nordestina, e as tradicionais Quadrilha Junina Tia Valdelice e Quadrilha Junina Tia Bola.

Nos espaços de comidas e bebidas, o público encontrará diversos quitutes caseiros dentre eles pamonha, suco de milho, pipoca, quentão, vinho quente, sanduíche de pernil e calabresa, além de churrasco no espeto.

O arraial terá também um restaurante organizado pelo Centro de Tradições Nordestinas, que irá oferecer um cardápio especial com os principais pratos da região como, por exemplo, baião de dois, e escondidinho de carne seca com mandioca, bobó de camarão, sarapatel, mocofava e ainda porções de carne de sol com mandioca, torresmo, queijo coalho, dentre outros. O evento contará ainda com um espaço exclusivo para food trucks, que servirão salgados, lanches, massas e até comida japonesa, no melhor estilo paulistano.

A diversão também estará garantida para toda a família nas barracas de brincadeiras juninas, como pescaria, tomba lata e jogo de argolas, e nas barracas de artesanato do Nordeste, que irá oferecer diversas opções de artigos tradicionais daquela região.

Os ingressos podem ser adquiridos através do site do evento http://www.arraialdacidadedesaopaulo.com.br ou no Sambódromo do Anhembi, de acordo com a disponibilidade.Ingressos à venda no site www.t4f.com.br (lote 1): R$ 30,00 (inteira); R$ 15,00 (meia); Camarote (lote 1): R$80,00 inteira; R$65,00 (meia). Entrada gratuita para crianças até 6 anos

Estacionamento: Sambódromo do Anhembi, portão 20 ou 30. Valor pago a parte.

Confira a programação completa da festa no site http://www.arraialdacidadedesaopaulo.com.br