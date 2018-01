Arquivos são o Google da era pré-internet Pouca gente sabe, mas em 1924 São Paulo sofreu bombardeio aéreo para expulsar militares revoltosos que haviam tomado a cidade. O nevoeiro que encobre esse fato histórico começou a se dissipar quando descobri os anais da Câmara, que registram projetos de lei, requerimentos, indicações, cartas e discursos desde 1562. Na minha pesquisa, o foco era a revolta armada, mas compulsando textos descobri mais do que interessantes relatos sobre os confrontos armados. Vi-me no meio de uma cidade que crescia num "ritmo alucinante", acumulava riqueza e problemas. O consumo de drogas preocupava tanto quanto hoje, depois que foram encontrados nos cabarés "pequenos vidros com vestígios de cocaína, assim como ampolas em que existiram o éter, a morfina e outros tóxicos". Já as discussões sobre o trânsito lembram os debates de hoje, como a proposta de construir garagens verticais, num tempo em que não havia sequer um arranha-céu.