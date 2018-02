Arquitetos criticam ideia, aprovada por setor de segurança Uma medida que "não resolve" e "piora" o paisagismo da cidade. É a opinião do urbanista Kazuo Nakano, do Instituto Pólis. "Gradear o espaço abaixo de viadutos faz com que ele fique abandonado. No caso das praças, a lógica deveria ser inversa. É um espaço que deveria se relacionar com o contexto, permitir a circulação de pessoas", diz.