Arquiteto recebe medalha da Espanha

A medalha foi entregue em cerimônia no estúdio do arquiteto, no Rio. A láurea foi concedida a ele em novembro de 2009. "Nossa arquitetura procura ser semelhante às artes plásticas e sempre tenta surpreender", disse Niemeyer.

A ministra ressaltou a importância do Centro Oscar Niemeyer, na cidade de Avilés, nas Astúrias, que será inaugurado em dezembro. Desenhado pelo brasileiro, o prédio terá um auditório e um museu.