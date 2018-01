José Eduardo Lefèvre assume presidência do Condephatt

SOROCABA - O arquiteto e professor José Eduardo Lefèvre é o novo presidente do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (Condephaat). O órgão, da Secretaria da Cultura do Estado, é responsável pela gestão de 442 imóveis, bens e sítios arqueológicos tombados em território paulista. Ele substitui a ex-presidente Ana Lúcia Duarte Lanna, que deixou o cargo a pedido, conforme decreto do governador Geraldo Alckmin (PSDB).

Doutor em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo (USP), o novo dirigente foi presidente do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo de 2005 a 2013 e ocupou cargos técnicos no Departamento de Urbanismo e na Empresa Municipal de Urbanização (Emurb) da prefeitura de São Paulo.

Lefèvre assumiu o cargo na última segunda-feira, 22, na companhia dos novos conselheiros também nomeados, Walter Pires, Matilde da Costa, Percival Tirapeli e Alberto Ikeda.