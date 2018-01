Arquiteto é baleado na Marginal do Tietê O arquiteto Neu da Silva, de 31 anos, foi baleado com cinco tiros ontem em um assalto na Marginal do Tietê, perto da Ponte dos Remédios, na zona oeste de São Paulo. Silva foi perseguido em sua moto por dois homens em outra moto, que o mandaram encostar. Os ladrões não conseguiram dar partida na moto, balearam-no e fugiram. Silva foi internado no Hospital das Clínicas.