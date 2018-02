Arquiteto defende vocação turística e cultural do bairro Para o arquiteto Michel Gorski, conhecido por sua oposição ao Minhocão e pela defesa de atividades turísticas no centro da capital, o potencial do Bexiga em atrair visitantes é enorme. "Fazendo projetos legais, é claro que o bairro pode voltar a ter potencial turístico."