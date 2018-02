Arquiteto da Itália assinou o projeto O Palácio das Indústrias, grandioso edifício de tijolo aparente que é um dos principais marcos arquitetônicos do centro da cidade, foi projetado pelo genovês Domiziano Rossi, no início do século 20. Rossi veio para São Paulo ainda jovem e foi um dos sócios do escritório de Ramos de Azevedo, responsável pela assinatura de vários dos prédios de estilo europeu que pipocaram pela cidade no começo da República. Entre eles está o Teatro Municipal, de 1911, do qual Rossi também foi um dos projetistas.