Aromas jovens ajudam grifes a ganhar mercado Tendência

0800-772 5500 (CK ONE SHOCK);

PREÇO: R$ 150 (50 ML)

JOHN JOHN: RUA OSCAR FREIRE, 789,

JARDINS; WWW.JOHNJOHNDENIM.COM;

PREÇO: R$ 178 (100 ML)

CH MAN SPORT: 0800-7043440;

R$ 249 (50ML)

No mundo das grandes grifes, os perfumes estão entre os itens com os preços mais acessíveis. Por isso, funcionam como bons representantes do DNA das marcas. Para ganhar novo público, elas estão apostando em perfumes com fragrâncias jovens.

Na quinta-feira, a John John lançou no Brasil sua primeira fragrância, feita pelo top perfumista francês Bertrand Duchaufour. Ontem, chegou ao mercado a nova versão do CK One, o Shock, feminino e masculino, da Calvin Klein.

"Ele ganhou uma embalagem ainda mais jovem", diz Barbara Kern, vice-presidente de marketing da RR Perfumes, distribuidora do produto. O CK One nasceu em 1996 como uma fragrância unissex. "Antes o consumidor jovem adotava apenas um perfume. Hoje ele varia de acordo com o humor."Outra novidade é que, pela primeira vez na história da Calvin Klein, um perfume dará origem a uma linha de roupas. Até o fim do mês, também deve chegar ao mercado o CH Men Sport, de Carolina Herrera, elaborado para rapazes esportistas.