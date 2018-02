Armas de fóruns serão transferidas para batalhões da PM em São Paulo

SÃO PAULO - Um acordo firmado na tarde desta terça-feira, 2, entre o governador Geraldo Alckmin e o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo possibilitará a retirada das armas dos fóruns do estado. Elas serão transferidas para batalhões da Polícia Militar e, posteriormente, destruídas pelo Comando do Exército. A providência atende à Resolução 134/11, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A Corregedoria Geral da Justiça publicará nos próximos dias um provimento que dispõe sobre o depósito judicial de armas de fogo e munições e sua destinação. O Comando Geral já verifica quais os batalhões têm condições de receber as armas que hoje estão nos fóruns.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Atualmente, todas as armas apreendidas pela polícia ficam sob custódia da Justiça, armazenadas em Fóruns, para que sejam apresentadas durante o processo. Segundo levantamento feito pelo CNJ em dezembro do ano passado, o TJ de São Paulo tem sob sua guarda aproximadamente 50 mil armas e 60 mil unidades de munição variada.