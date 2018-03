Arma foi comprada com dinheiro de droga

Em seu interrogatório de anteontem, Carlos Eduardo Sundfeld Nunes disse que traficava maconha, que conviveu nos três últimos meses "com pessoas do crime" na periferia de São Paulo e relatou com detalhes como sequestrou o estudante Felipe Oliveira Iasi, de 23 anos, e como matou o cartunista Glauco Vilas Boas e seu filho, Raoni.

O assassino confesso disse que recebia mesada da família, mas o dinheiro não bastava. Passou a comprar maconha na periferia, onde seria mais barata, e revendia a droga na Vila Madalena, zona oeste. Assim obteve dinheiro para comprar a pistola usada no crime e 70 cartuchos. "Consegui um kit completo." Também contou que "dava uns "Pelés" (drible)" na avó para arrumar dinheiro.

Nunes afirmou que conheceu Iasi, o motorista do carro que o levou à casa de Glauco, "na balada". Contou que fumavam maconha. No dia 11, decidiu "que ia resolver tudo". Telefonou para Iasi porque ele era "um bundão, um playboy" e ia fazer o que ele mandasse.

Ele contou que, já no carro, sacou a arma e encostou em Felipe. "Cara tenho de resolver uma parada, um assunto sério. Você tá vendo o aço? A arma é de verdade. Se você não fizer o que eu mandar, vou sentar o aço (atirar). Vou estourar sua cabeça. Escolhi você porque você é de boa família, tem uma vida boa e não vai vacilar, pois tem muito a perder", afirmou ao rapaz.

Ao entrar na casa do cartunista, Nunes disse a Glauco: "Você tem de dizer a verdade. Assim como você explica a reencarnação dos outros dizendo que Alfredo é o rei Salomão, que o negão, o Mestre Irineu, é Jesus, que as pessoas dizem que você é São Pedro e que Raoni é Davi, se você tem capacidade de falar em reencarnação, então diga quem é que reencarnou no meu irmão." Por fim, afirmou que iria voltar do Paraguai para provar que seu irmão é Cristo reencarnado. / M.G.