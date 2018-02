Arma filmou toda a operação Em entrevista ao Estado, uma semana depois da morte, Bruce Barbour, o respeitado Ombudsman do Estado de Nova Gales do Sul há 12 anos, revelou que toda a ação dos agentes policiais de Sydney foi filmada. "Todas as armas Taser usadas na Austrália têm uma câmera embutida, filmando as ações policiais na direção do disparo. Toda Taser é examinada após a ação policial, para termos certeza de que foram usadas de modo apropriado."