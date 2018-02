Arma de policial dispara durante briga no metrô de SP

SÃO PAULO - A arma de um policial militar, que estava de folga e em trajes civis, disparou acidentalmente na noite de sábado, dia 9, dentro de uma composição do metrô de São Paulo, durante uma briga com outras duas pessoas. As informações são da Polícia Militar. Em nota, a PM informa que o soldado André Luis Alves Vieira se desentendeu com duas pessoas dentro de um trem, na Estação Luz, no centro da cidade. Durante luta corporal entre os três, a arma do policial disparou e atingiu um passageiro.

O PM foi levado para a Delegacia de Polícia do Metropolitano, onde um homem se apresentou, afirmando ter sido atingido pelo tiro e ter ficado ferido na perna, de acordo com a PM. O soldado foi autuado em flagrante e levado para o Presídio Militar Romão Gomes.