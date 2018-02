Argentinos lideram ranking de multa a motoristas estrangeiros em SC

A polícia de Santa Catarina já multou 53 motoristas estrangeiros desde 20 de dezembro. Os argentinos lideram o ranking dos mais multados, seguidos pelos paraguaios, uruguaios e bolivianos.

Desde 17 de dezembro as polícias de Santa Catarina estão notificando motoristas estrangeiros que cometem infrações de trânsito. Os veículos flagrados só poderão deixar o Brasil após o pagamento de multa.

O transporte de cargas também é fiscalizado. O sistema de multas para estrangeiros é muito parecido com o processo de notificação para os brasileiros. O policial lavra o auto da infração e encaminha para o órgão de origem para que a multa seja lançada no sistema do Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina (Detran-SC). Antes, os agentes de trânsito não multavam os veículos porque não era possível incluir a infração no sistema.