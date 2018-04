Argentino é morto em Búzios após discussão O turista argentino Marcelo Alejandro Fernandez Vilac, de 23 anos, foi assassinado com dois tiros em Búzios, Região dos Lagos. Segundo a polícia, a namorada do argentino identificou o operador de turismo Carlos Roberto Gomes de Jesus como o autor dos disparos. Vilac teria comprado de Jesus ingressos para ver as escolas de samba na Marquês de Sapucaí por US$ 200. Como não recebia os bilhetes, foi cobrar o rapaz. Após discussão, o argentino foi baleado no peito e nas costas. O operador de turismo fugiu.