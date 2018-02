Argentina vai proibir fumo em lugar público Fumar na Argentina vai ficar restrito às residências, vias e estádios descobertos. É o que determina lei aprovada pelo Senado em dezembro e confirmada pela Câmara de Deputados na terça-feira à noite. A nova lei será promulgada pela presidente Cristina Kirchner em breve e entrará em vigor antes do fim do ano, garantiu o senador Daniel Filmus, ex-ministro da Educação e autor do projeto de lei. A Argentina será o 8.º país na América Latina a proibir totalmente o cigarro em lugares públicos cobertos. A multa aos infratores vai de US$ 437 a US$ 1,5 milhão.