Áreas de São Paulo retornam ao estado de observação para escorregamentos

SÃO PAULO - Vinte e cinco bairros da capital paulista voltaram para o estado de observação nesta terça-feira, 3, após ficarem pouco mais de 24 horas em atenção para escorregamento.

Segundo a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, o estado de atenção foi decretado às 17h35 de ontem depois que o acumulado de chuvas de três dias atingiu 85 milímetros.

Ficaram em atenção as seguintes regiões: Ipiranga, Santo Amaro, Jabaquara, Campo Limpo, M´Boi Mirim, Cidade Ademar, Vila Mariana, na zona sul; Pirituba/Jaraguá, Perus, Santana/Tucuruvi, zona norte; Lapa, Butantã, zona oeste; Aricanduva/Formosa, Ermelino Matarazzo, Vila Prudente, Itaquera, Itaim Paulista, São Miguel Paulista, Penha, Cidade Tiradentes, Guaianases e São Mateus, na zona leste. Às 18 horas, os bairros deixaram o estado de atenção.

Tempo - A cidade começou esta noite com poucas nuvens e temperaturas elevadas. Por volta das 18h os termômetros registravam 27ºC em Pirituba, e 25ºC em Parelheiros, no extremo sul da capital. A umidade relativa do ar, que durante a tarde atingiu valores próximos dos 30%, oscila em torno de 60%, índice considerado confortável. Não há previsão de chuva para as próximas horas.

Nos próximos dias, ainda faz um pouco de frio nas madrugadas e primeiras horas da manhã, porém o sol aparece e ajuda a elevar as temperaturas. A umidade do ar fica baixa nas horas mais quentes do dia. Não há expectativa de chuva. As mínimas devem atingir 14ºC e as máximas 29ºC.