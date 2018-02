Áreas de risco: Promotoria entra com 384 ações contra Petrópolis e Estado do Rio O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro entrou na Justiça anteontem com 384 ações públicas, com pedido de liminar, sobre áreas de risco em Petrópolis, na região serrana. Cada uma corresponde a um local de risco, identificado pela Defesa Civil. São réus o Estado, Petrópolis, o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e a Companhia de Desenvolvimento de Petrópolis (Comdep). Os temporais de janeiro na região deixaram 905 mortos e mais de 300 desaparecidos.