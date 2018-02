Área vip de bar vira 'sala' para executivo fechar negócios

"Fecho um esquema de open bar para os convidados", diz o empresário alemão. "É muito prático. Não preciso me preocupar com nada." Nestrojil prefere fazer as reuniões aos sábados. Segundo ele, "o encontro fica ainda mais descontraído".

É uma maneira que os empresários encontraram para levar o cliente, ou potencial cliente, a lugares que não fazem parte de sua rotina. "A ideia é fugir do ambiente quadrado e formal do hotel, por isso escolhem o bar, que tem DJ", afirma Alexandre Morandi, sócio do Squat, bar com três camarotes vips nos Jardins, onde esses encontros já são recorrentes.

Há casos em que a pequena reunião vira um "festão". O primeiro andar já foi fechado para convidados de consulados.

O Na Mata Café, no Itaim-Bibi, também na zona sul, é outra casa que recebe muitos engravatados. Um dos atrativos é a sua programação de show na happy hour, em uma área à parte. / V.F.