Área para casa popular não foi aproveitada Onze anos após a entrada em vigor do Plano Diretor Estratégico (PDE) na cidade de São Paulo, cerca de 60% do território destinado a habitações populares ainda não foi aproveitado. Parte dos outros 40% foi usada para outros fins. A avaliação foi feita ontem pelo relator do projeto de lei de 2002, o vereador Nabil Bonduki (PT), durante evento organizado pela Rede Nossa São Paulo.