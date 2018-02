Área do S. Vito vira bolsão de Zona Azul O terreno onde ficavam os Edifícios São Vito e Mercúrio, ao lado do Mercado Municipal, na região central, não será mais utilizado como estacionamento ilegal. A Prefeitura transformou a área em um bolsão de Zona Azul, com capacidade para 300 veículos. Neste fim de semana, o bolsão já funcionou.