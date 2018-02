Área com fonte histórica na zona oeste é tombada Uma área conhecida como Chácara da Fonte - no Butantã, na região do Morro do Querosene, zona oeste de São Paulo - foi tombada ontem pelo Conpresp, órgão municipal de proteção ao patrimônio. Com 35 mil m2, o local tem uma bica d'água usada por moradores da região e há indícios que a área "teria servido de trajeto para tropeiros e indígenas", segundo o Conpresp. Para a Associação Cultural do Querosene, o tombamento foi uma "vitória". Procurados, os donos do terreno não foram encontrados.