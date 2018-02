Área abrigaria estádio da copa O terreno de 4,9 milhões de m² da Cia. City que deverá ser desapropriado para a construção do centro de convenções de Pirituba já teve outro destino especulado. Antes de se decidir que os jogos da Copa de 2014 em São Paulo seriam no novo estádio do Corinthians em Itaquera, o primeiro local cotado para recebê-los era ali. O projeto, apelidado de "Piritubão", acabou não vingando. Uma das razões é que o terreno estava contaminado com metais pesados e não seria possível limpá-lo a tempo. O local onde está localizado o Jaraguá Clube Campestre, com cerca de 550 mil m², fica bem ao lado desse terreno da Cia. City.