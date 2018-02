Arco Metropolitano vai ligar a Rio-Bahia à Rio-Santos

De acordo com a Secretaria Estadual de Obras do Rio de Janeiro, 70% do trecho sob responsabilidade do Estado já está concluído, com previsão de término em dezembro. Parte do trabalho de recuperação dos sítios arqueológicos é feita com ajuda dos operários que constroem a rodovia, já que desde 2010 o Instituto de Arqueologia Brasileira (IAB) realiza exposições itinerantes nos municípios da região e faz palestras de educação patrimonial para conscientizar moradores e trabalhadores do Arco sobre a importância desses achados. / H.A.S.